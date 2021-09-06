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    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет

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    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет

    На днях хореографу исполнилось 50 лет

    Недавно экс-возлюбленный певицы Ирины Билык, хореограф Дмитрий Коляденко отпраздновал юбилей.

    Ему исполнилось 50 лет. Несмотря на скандалы и разрыв, бывшие остались друзьями и проводят время вместе. В частности, они поздравляют друг друга с праздниками. Коляденко мечтал отпраздновать 50-летие в компании двух бывших возлюбленных — Еленой Коляденко и Ириной Билык. Впрочем, из-за концерта певица не смогла посетить вечеринку, а встретилась с ним через две недели.

    В программе «Светская жизнь» знаменитость рассказала, что подарила Дмитрию на день рождения.

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    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет
    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет
    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет
    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет
    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет
    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет
    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет
    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет

    «Он встретил его с сыном и первой женой, а с любимой женой он встретился уже через две недели. Мы поздравляли его у меня дома. Я ему подарила роскошные духи и также вазу. Он просил: "Ира, можешь мне подарить вазу для цветов. Потому что цветы есть, а вазы нет. Подари такую хрустальную, как когда-то наши родители собирали во времена советского союза". Так я нашла ему очень красивую вазу и он мне каждую неделю присылает фото с цветами», — поделилась звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости певица Ирина Билык
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    Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет