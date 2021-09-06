Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет

На днях хореографу исполнилось 50 лет

Недавно экс-возлюбленный певицы Ирины Билык, хореограф Дмитрий Коляденко отпраздновал юбилей.

Ему исполнилось 50 лет. Несмотря на скандалы и разрыв, бывшие остались друзьями и проводят время вместе. В частности, они поздравляют друг друга с праздниками. Коляденко мечтал отпраздновать 50-летие в компании двух бывших возлюбленных — Еленой Коляденко и Ириной Билык. Впрочем, из-за концерта певица не смогла посетить вечеринку, а встретилась с ним через две недели.

В программе «Светская жизнь» знаменитость рассказала, что подарила Дмитрию на день рождения.

«Он встретил его с сыном и первой женой, а с любимой женой он встретился уже через две недели. Мы поздравляли его у меня дома. Я ему подарила роскошные духи и также вазу. Он просил: "Ира, можешь мне подарить вазу для цветов. Потому что цветы есть, а вазы нет. Подари такую хрустальную, как когда-то наши родители собирали во времена советского союза". Так я нашла ему очень красивую вазу и он мне каждую неделю присылает фото с цветами», — поделилась звезда.

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