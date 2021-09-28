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    Ирина Билык выпустила новый клип. Кто ее новый партнер (видео)

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    Певица Ирина Билык и участник &laquo;Х-Фактора&raquo; Сергей Мироненко - Ирина Билык выпустила новый клип. Кто ее новый партнер (видео)
    Певица Ирина Билык и участник «Х-Фактора» Сергей Мироненко

    Видеоролик снял бывший муж певицы

    На днях поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык представила клип на новую песню «Отпусти», которую записала в дуэте с певцом Сергеем Мироненко.

    Несмотря на то, что песне около шести лет, артистка не могла записать ее, потому что искала подходящий мужской голос.

    Автором клипа стал бывший супруг и отец второго сына Билык Аслан Ахмедов. Видеоролик снимали в Киеве, в том числе на территории заброшенного Ледового дворца на столичном Ипподроме и на станции метро Золотые Ворота.

    О Сергее Мироненко, партнере Билык по песне, известно мало. Певец начинал карьеру в телешоу «Шанс», но после проекта пропал с радаров шоу-бизнеса на 15 лет.

    В настоящее время артист активно дает концерты в разных украинских городах.

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    Ирина Билык выпустила новый клип. Кто ее новый партнер (видео)
    Ирина Билык выпустила новый клип. Кто ее новый партнер (видео)
    Ирина Билык выпустила новый клип. Кто ее новый партнер (видео)
    Ирина Билык выпустила новый клип. Кто ее новый партнер (видео)
    Ирина Билык выпустила новый клип. Кто ее новый партнер (видео)
    Ирина Билык выпустила новый клип. Кто ее новый партнер (видео)

    Черно-белое видео в Сети раскритиковали, назвав «дешевым». Также раскритиковали Билык за песню на русском языке и неестественный внешний вид.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Ирина Билык
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    Ирина Билык выпустила новый клип. Кто ее новый партнер (видео)