Ирина Билык выпустила новый клип. Кто ее новый партнер (видео)

Видеоролик снял бывший муж певицы

На днях поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык представила клип на новую песню «Отпусти», которую записала в дуэте с певцом Сергеем Мироненко.

Несмотря на то, что песне около шести лет, артистка не могла записать ее, потому что искала подходящий мужской голос.

Автором клипа стал бывший супруг и отец второго сына Билык Аслан Ахмедов. Видеоролик снимали в Киеве, в том числе на территории заброшенного Ледового дворца на столичном Ипподроме и на станции метро Золотые Ворота.

О Сергее Мироненко, партнере Билык по песне, известно мало. Певец начинал карьеру в телешоу «Шанс», но после проекта пропал с радаров шоу-бизнеса на 15 лет.

В настоящее время артист активно дает концерты в разных украинских городах.

Черно-белое видео в Сети раскритиковали, назвав «дешевым». Также раскритиковали Билык за песню на русском языке и неестественный внешний вид.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.