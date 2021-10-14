«Какая романтика». Ирина Билык заинтриговала снимком с красивым мужчиной (фото)
Ирина Билык и Сергей Мироненко позировали посреди поля возле шикарного автомобиля.
Украинская певица Ирина Билык на своей личной странице в Instagram разместила снимок с симпатичным мужчиной на фоне осенней природы.
Ирина Билык и Сергей Мироненко позировали посреди поля возле шикарного автомобиля. Певица для кадра выбрала изысканный черный наряд, мужчина предстал в джинсах, пиджаке и белой рубашке. В дополнении образа стильный головной убор.
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«Ну что Серёжа, скоро наши совместные концерты по Украине. Что будем петь?», – подписала снимок певица.
В то же вреся пользователи соцсети восхитились фотографией: «Какая романтика», «Звезда», «Супер», «Как же красиво».
Напомним, Билык представила клип на новую песню «Отпусти», которую записала в дуэте с певцом Сергеем Мироненко.
Ранее поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык в своем Инстаграме похвасталась заметно подросшим сыном Табризом.
Билык в программе «Светская жизнь» поделилась воспоминаниями о том, где впервые познакомилась с Софией Михайловной и рассказала, что ест легендарная певица, чтобы поддерживать фигуру.