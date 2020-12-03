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    Шоу-биз

    Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью

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    Певица Ирина Билык - Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью
    Певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Народная артистка активно осваивает молодежные тренды

    50-летняя певица Ирина Билык внезапно задумалась о том, как будет выглядеть через 100 лет. В своем профиле в Тик Токе звезда выложила новый ролик, в котором появляется с наложенными фильтрами, искажающими лицо народной артистки.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - страшным голосом поинтересовалась певица у своих фанатов.

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    К слову, еще вчера друга народная артистка Украины, Наталья Могилевская, призналась в любви Ирине Билык и показала их совместное фото.  На снимке артистки позируют в обнимку, Ирина в стильной шляпе и пальто с принтом, а Наталья в леопардовом платье и массивных украшениях на шее. Обе звезды – блондинки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: знаменитости шоу-бизнес Ирина Билык TikTok новости
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