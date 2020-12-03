Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью

Народная артистка активно осваивает молодежные тренды

50-летняя певица Ирина Билык внезапно задумалась о том, как будет выглядеть через 100 лет. В своем профиле в Тик Токе звезда выложила новый ролик, в котором появляется с наложенными фильтрами, искажающими лицо народной артистки.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - страшным голосом поинтересовалась певица у своих фанатов.

К слову, еще вчера друга народная артистка Украины, Наталья Могилевская, призналась в любви Ирине Билык и показала их совместное фото. На снимке артистки позируют в обнимку, Ирина в стильной шляпе и пальто с принтом, а Наталья в леопардовом платье и массивных украшениях на шее. Обе звезды – блондинки.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.