Красота приемной дочери Аль Пачино сводит с ума мужчин (фото)

Ходят слухи, что именно Аль Пачино познакомил Камилу с Леонардо Ди Каприо

Камила Морроне — приемная дочь знаменитого Аль Пачино и девушка Ди Каприо. Отец и мать Камилы родом из Аргентины. Оба — обладатели эффектной внешности, поэтому работали в шоу-бизнесе: снимались в кино, сериалах и рекламе. Звездной славы они не добились, но были известными среди определенного круга людей, а главное — смогли заработать на свой кусок хлеба с маслом.

В 2007 году, когда Камиле было 10 лет, ее мать познакомилась с Аль Пачино. Их бурный роман развивался стремительно. Возлюбленные до сих пор вместе, несмотря на колоссальную разницу в возрасте. Когда мать Морроне Люсила Сола познакомилась с актером, ей было всего 30 лет, а Аль Пачино отмтил уже 66-й день рождения.

Ходят слухи, что именно Аль Пачино познакомил Камилу с Леонардо Ди Каприо. Между ними пробежала искра и, будто повторяя судьбу матери, Морроне закрутила роман со знаменитым актером, который на 20 с лишним лет старше нее.

Но ни ей, ни ему это совершенно не мешает. А по заверениям друзей Лео, за время карантина актер так сблизился со своей новой взлюбленной, что про нее уже стали говорить, что именно она — «та самая» для Ди Каприо.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.