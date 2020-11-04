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    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков

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    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    instagram.com/cigno.sg/

    Лина зарабатывает рекламой и съемкой контента для взрослых

    Тату-модель Лина Л. потратила целое состояние на то, чтобы изменить свою внешность.

    Сейчас зататуированную кожу немки сравнивают с чешуей змеи, а сама она утверждает, что всегда мечтала быть похожей на киборга.

    Бывшая офисная работница с помощью татуировок перекрасила нижнюю губу в черный цвет — на несколько дней губа очень сильно увеличилась в размерах, что беспокоило Лину, — перенесла болезненную процедуру по вживлению силиконовые имплантов в виде рогов под кожу головы и причудливо изменила форму груди — правда, на одетой Лине эту трансформацию разглядеть сложно.

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    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    Как выглядит лысая «женщина-змея» с рогами, черной губой и коллекцией кислотных париков
    instagram.com/cigno.sg/

    Свою «змеиную» голову Лина бреет наголо, но без прически не остается — в ее арсенале десятки кислотных париков для эффектных фотосессий.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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