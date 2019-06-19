История Харви Вайшетйна повторяется: 8 женщин обвинили сценариста Макса Лэндиса в насилии



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Макс Лэндис

Лэндис пока никак не отреагировал на обвинения

Издание The Daily Beast опубликовало материал, в котором восемь женщин, пять из которых решили не называть свои имена, обвинили сценариста Макса Лэндиса («Хроника», «Яркость») в сексуальном и эмоциональном насилии. В частности в тексте приводятся слова его бывшей девушки Эни Бейкер, которая решила выступить у себя в соцсетях. Она увидела, что на странице Лэндиса в Instagram всё ещё есть материалы с ней, и обратилась к девушкам с предостережением.

«Я собираюсь дать вам некоторую личную информацию, которую я хотела бы получить, потому что опыт/последствия от общения с этим человеком действительно разрушительны и пронизаны болью. Не тратьте свою драгоценную энергию на это», — написала она.

Другая бывшая девушка сценариста назвала его «серийным насильником», рассказала, что он регулярно осуждал её внешность и показывал жестокое и унизительное порно, чтобы проверить, насколько далеко она может зайти.

Ещё несколько женщин утверждают, что сценарист манипулировал ими во время отношений, подвергал физическому и/или психологическому насилию, унижал, стыдил за внешность. По словам трех женщин, Лэндис регулярно их душил. Другая утверждает, что сценарист прижал её к земле и изнасиловал. Ещё две рассказали о случаях сексуального насилия на съёмочных площадках.

Слухи о неподобающем поведении Лэндиса появились ещё в 2017 году, когда актриса Анна Акана назвала его «психопатом, который подвергает женщин сексуальному насилию».

Лэндис пока никак не отреагировал на обвинения.Режиссёр Джош Транк, работавший с Лэндисом над «Хроникой», отреагировал на обвинения в Twitter. Он сообщил, что абсолютно уверен в правдивости сообщений и рассказал, что не общается со сценаристом с 2012 года.

«Я на 100% верю каждому слову в статье о Максе, — пишет Транк. — Я запретил ему появляться на площадке "Хроники" и не разговаривал с ним с 2012 года. Меня тошнит, когда я читаю об ужасах, которые он причинил стольким женщинам. Моё сердце разбито», — написал Транк.

Джерело: Киноафиша