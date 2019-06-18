Все в сборе: в сети появились постеры полнометражного «Аббатства Даунтон»



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На изображениях главные герои позируют в стиле классических портретов в роскошных интерьерах поместья

В сети опубликовали новые постеры предстоящего полнометражного фильма "Аббатство Даунтон", мировая премьера которого запланирована на сентябрь.

На постерах запечатлены персонажи ленты, хорошо известные поклонникам оригинального сериала: графиня Грэнтем, Роберт Кроули, его супруга Кора Кроули, леди Мэри, леди Эдит и другие. На изображениях они позируют в стиле классических портретов в роскошных интерьерах поместья.

Как сообщалось ранее, режиссером ленты выступил Майкл Энглер. По сюжету почтенное семейство Кроули ожидает королевского визита и все поместье Даунтон готовится к приезду короля Джорджа и королевы Марии. Действие разворачивается в 1927 году.

В Украине премьера фильма состоится 31 октября.

Джерело: Buro 24/7