Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве
- 24 Листопада, 20:15
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Розсилка
Опальный отечественный певец понравился российской публике
Украинский певец Иван Дорн, который после своих скандальных высказываний об украино-российской дружбе, выступает у наших северных соседей, провёл концерт в Москве. Зрители высоко оценили это шоу, о чём свидетельствую восторженные отзывы пользователей социальных сетей.
В ходе выступления он активно танцевал и уже ближе к финалу оголил торс прямо на сцене.
Артист был в российской столице вместе с матерью своей дочери Настей Новиковой. Также певца поддерживали его друзья – дизайнер Бичола Тетрадзе и редактор модного журнала Полина Неня с супргом.
Джерело: Табло ID