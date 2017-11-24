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    Шоу-біз

    Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве

    Опальный отечественный певец понравился российской публике
    Украинский певец Иван Дорн, который после своих скандальных высказываний об украино-российской дружбе, выступает у наших северных соседей, провёл концерт в Москве. Зрители высоко оценили это шоу, о чём свидетельствую восторженные отзывы пользователей социальных сетей. В ходе выступления он активно танцевал и уже ближе к финалу оголил торс прямо на
    • 24 Листопада, 20:15
    • Розсилка

    Опальный отечественный певец понравился российской публике

    Украинский певец Иван Дорн, который после своих скандальных высказываний об украино-российской дружбе, выступает у наших северных соседей, провёл концерт в Москве. Зрители высоко оценили это шоу, о чём свидетельствую восторженные отзывы пользователей социальных сетей.

    В ходе выступления он активно танцевал и уже ближе к финалу оголил торс прямо на сцене.  


    Артист был в российской столице вместе с матерью своей дочери Настей Новиковой. Также певца поддерживали его друзья – дизайнер Бичола Тетрадзе и редактор модного журнала Полина Неня с супргом.

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    Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве
    Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве
    Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве
    Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве
    Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве
    Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве
    Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве
    Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве

    Джерело: Табло ID

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