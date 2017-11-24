Иван Дорн разделся на сцене во время концерта в Москве

Опальный отечественный певец понравился российской публике

Украинский певец Иван Дорн, который после своих скандальных высказываний об украино-российской дружбе, выступает у наших северных соседей, провёл концерт в Москве. Зрители высоко оценили это шоу, о чём свидетельствую восторженные отзывы пользователей социальных сетей. В ходе выступления он активно танцевал и уже ближе к финалу оголил торс прямо на



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Опальный отечественный певец понравился российской публике

Украинский певец Иван Дорн, который после своих скандальных высказываний об украино-российской дружбе, выступает у наших северных соседей, провёл концерт в Москве. Зрители высоко оценили это шоу, о чём свидетельствую восторженные отзывы пользователей социальных сетей.

В ходе выступления он активно танцевал и уже ближе к финалу оголил торс прямо на сцене.

Допис, поширений користувачем @harley_star Лис 24, 2017 о 3:15 PST





Артист был в российской столице вместе с матерью своей дочери Настей Новиковой. Также певца поддерживали его друзья – дизайнер Бичола Тетрадзе и редактор модного журнала Полина Неня с супргом.

Джерело: Табло ID