Зеленский послал всех, кто хочет запретить сериал «Сваты»

Артист резко ответил на критику в адрес своего сериала

Знаменитый украинский актёр и продюсер Владимир Зеленский записал видео обращение ко всем, кто выступает в поддержку сериала «Сваты», а также к тем, кто хотел бы его запретить, сообщает «Главком». В начале ролика артист благодарит журналистов и пользователей социальных сетей, которые поддержали студию «Квартал

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Артист резко ответил на критику в адрес своего сериала

Знаменитый украинский актёр и продюсер Владимир Зеленский записал видео обращение ко всем, кто выступает в поддержку сериала «Сваты», а также к тем, кто хотел бы его запретить, сообщает «Главком».

В начале ролика артист благодарит журналистов и пользователей социальных сетей, которые поддержали студию «Квартал 95», которая пытается отстоять право на показ сериала «Сваты».

Намного более жёстко он высказался в адрес тех, кто поддерживает запрет: «Вы же люди нормальные, а не собаки. Что же вам дали команду «фас» и вы побежали? Вы спрашивали, кому нужен этот сериал? Отвечаю. Вкусов много: не нравится – не смотри. Кому это надо? 800 млн просмотров только в YouTube. Говорят, что «Сваты» - это пропаганда. Ребята, опомнитесь. Сериал о семье, любви и детях. Там нет ничего кроме юмора, смеха и теплого настроения», - сказал Зеленский.

В завершение своего обращения к критично настроенным пользователям социальных сетех актёр сказал: «Я не сплю последние 15 лет и каждую субботу мы говорили всем чиновникам. Они приходят и уходят. А мы вместе с вами. Мы - навсегда. А всем, кто нас ругает и разъединяет нашу страну отвечу словами Голобородько: «Идите в жопу».

Напомним, вчера Зеленский опубликовал видео, в котором раскритиковал иницативу СБУ запретить свой сериал.