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    Шоу-біз

    Кобзон взбесился из-за закона Украины о российских гастролёрах

    Артист украинофоб предпочитает выступать в т.н. ДНР, а не в нашей стране
    Российский артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который неоднократно заявлял о своей симпатии к «ДНР», а также поддерживал агрессию против Украины, крайне возмущён принятым недавно в Украине законом, который усложняет российским артистам выступление на отечественной сцене.   «Никто не будет ездить. Еще давать слово, что мы
    • 24 Листопада, 11:58
    • Розсилка

    Артист украинофоб предпочитает выступать в т.н. ДНР, а не в нашей стране

    Российский артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который неоднократно заявлял о своей симпатии к «ДНР», а также поддерживал агрессию против Украины, крайне возмущён принятым недавно в Украине законом, который усложняет российским артистам выступление на отечественной сцене.  

    «Никто не будет ездить. Еще давать слово, что мы не будем ездить в Крым, Донбасс, — пошли они куда подальше. Это марионетки, временные люди. Это пресловутое украинское новое руководство занимается мракобесием, уничтожает русскую культуру, литературу, русский язык – чего здесь удивляться», – заявил Кобзон.

    Вместе с тем он добавил, что в России приветствуют украинских артистов. И подчеркнул, что в России не будут совершать подобную «ошибку».

    Напомним, что ранее МИД РФ сообщил, что считает этот украинский закон  «режимом тотальной цензуры».

    Джерело: Обозреватель

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