Кобзон взбесился из-за закона Украины о российских гастролёрах

Артист украинофоб предпочитает выступать в т.н. ДНР, а не в нашей стране

Российский артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который неоднократно заявлял о своей симпатии к «ДНР», а также поддерживал агрессию против Украины, крайне возмущён принятым недавно в Украине законом, который усложняет российским артистам выступление на отечественной сцене. «Никто не будет ездить. Еще давать слово, что мы



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Артист украинофоб предпочитает выступать в т.н. ДНР, а не в нашей стране

Российский артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который неоднократно заявлял о своей симпатии к «ДНР», а также поддерживал агрессию против Украины, крайне возмущён принятым недавно в Украине законом, который усложняет российским артистам выступление на отечественной сцене.

«Никто не будет ездить. Еще давать слово, что мы не будем ездить в Крым, Донбасс, — пошли они куда подальше. Это марионетки, временные люди. Это пресловутое украинское новое руководство занимается мракобесием, уничтожает русскую культуру, литературу, русский язык – чего здесь удивляться», – заявил Кобзон.

Вместе с тем он добавил, что в России приветствуют украинских артистов. И подчеркнул, что в России не будут совершать подобную «ошибку».

Напомним, что ранее МИД РФ сообщил, что считает этот украинский закон «режимом тотальной цензуры».

Джерело: Обозреватель