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    Экс-«Виа Гра» рассказала, как оказалась дома у Ди Каприо

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    Экс-«Виа Гра» рассказала, как оказалась дома у Ди Каприо

    Женщины его уже не интересуют, - считает певица

    Популярная певица и экс-участница группы «Виа Гра» Анна Седокова призналась, что ей доводилось гостить у знаменитого актера Леонардо Ди Каприо.

    Ранее Седокова отреагировала на вирусное видео, обвинив женщину одного из самых богатых людей на планете Джеффа Безоса в том, что та «просто повисла на Ди Каприо» на светском мероприятии на глазах у своего мужа.

    Отвечая на комментарии своих подписчиц по этому поводу, Анна в своем телеграм-канале сказала: «Пояснительная бригада подъезжает. Недавно было мероприятие, на котором Джефф был со своей женщиной. Когда она увидела Ди Каприо, то вела себя так… Начала заглядывать ему в глазки. Для меня это не совсем приличное поведение. Ты пришла с одним человеком, а так смотришь на другого. Даже несмотря на то, что это Лео. Возможно, это магия Лео. Я даже бывала у него в гостях, был у меня такой период в жизни. Мне кажется, его уже настолько это не интересует. Его интересуют чуть другие штуки, искусство. Он не такой, что сразу на всех женщин падает, в их объятия. Он чуть-чуть другой».

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Экс-«Виа Гра» рассказала, как оказалась дома у Ди Каприо