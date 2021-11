Экс-«Виа Гра» рассказала, как оказалась дома у Ди Каприо

Популярная певица и экс-участница группы «Виа Гра» Анна Седокова призналась, что ей доводилось гостить у знаменитого актера Леонардо Ди Каприо.

Ранее Седокова отреагировала на вирусное видео, обвинив женщину одного из самых богатых людей на планете Джеффа Безоса в том, что та «просто повисла на Ди Каприо» на светском мероприятии на глазах у своего мужа.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT