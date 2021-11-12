Адель пожаловалась на проблемы с психикой

У звезды начались проблемы с ментальным здоровьем из-за развода

33-летняя Адель дала интервью журналу Rolling Stone, в котором рассказала о проблемах с психическим здоровьем в разгар бракоразводного процесса с бывшим супругом Саймоном Конекки.

Звезда призналась, что из-за депрессии она в течение нескольких недель практически не вставала с постели и целыми днями смотрела сериал «Клан Сопрано». Тогда они с Конекки делили опеку над девятилетним сыном, она много ночей поводила в одиночестве наедине со своими мыслями и переживаниями, в результате чего у нее развилась тревожность.

«Я была опустошена и растеряна», — поделилась она.

После развода она с головой окунулась в то, что, по ее мнению, могло помочь ей справиться с тревожностью. Певица стала много путешествовать, переехала в Лос-Анджелес, перестала употреблять алкоголь, отказалась от глютена (как выяснилось, у нее была его непереносимость) и занялась спортом.

«Я подумала, что, если я смогу таким образом преобразовать свою силу и свое тело, то смогу сделать это со своими эмоциями, своим мозгом и своим внутренним состоянием», — отметила она.

Сейчас звезда оправилась от тяжелого развода и нашла счастье в личной жизни. Она встречается с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. В интервью Адель призналась, что сначала хотела сохранить роман в тайне и даже не планировала рассказывать об отношениях друзьям. Но в итоге решила от публики личную жизнь не скрывать.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.