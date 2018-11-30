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    Шоу-биз

    Известная украинская телеведущая показала, где прячет гаджеты во время съемок

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    Лена Филонова - Известная украинская телеведущая показала, где прячет гаджеты во время съемок
    Лена Филонова

    Шутки о том, что женщины хранят драгоценные вещи в самых неожиданных местах, не такие уж и шутки. На днях их подтвердила ведущая спецрубрики проекта «Ревизор с Тищенко» Лена Филонова

    Даже во время съемок пост-шоу «Страсти по Ревизору» гламурная блондинка Лена Филонова не готова была расставаться со своим гаджетом. И решила незаметно спрятать немаленький телефон в зону декольте своего роскошного платья, усыпанного пайетками.

    Логично, что зрители, сидящие в студии, не заметили ловкие манипуляции телеведущей. А вот съемочная группа Нового канала, которая каждого из ведущих видит в отдельном мониторе на бэкстейдже, успела снять на видео попытки Лены Филоновой припрятать гаджет.

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    Публикация от Elena Filonova (@efilonova)

    «От камеры не скроешься. Наши операторы видят все! Теперь они знают, где мой сейф», – прокомментировала курьезное видео в своем Instagram телеведущая.

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