Известная украинская телеведущая показала, где прячет гаджеты во время съемок



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Лена Филонова

Шутки о том, что женщины хранят драгоценные вещи в самых неожиданных местах, не такие уж и шутки. На днях их подтвердила ведущая спецрубрики проекта «Ревизор с Тищенко» Лена Филонова

Даже во время съемок пост-шоу «Страсти по Ревизору» гламурная блондинка Лена Филонова не готова была расставаться со своим гаджетом. И решила незаметно спрятать немаленький телефон в зону декольте своего роскошного платья, усыпанного пайетками.

Логично, что зрители, сидящие в студии, не заметили ловкие манипуляции телеведущей. А вот съемочная группа Нового канала, которая каждого из ведущих видит в отдельном мониторе на бэкстейдже, успела снять на видео попытки Лены Филоновой припрятать гаджет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Filonova (@efilonova) 29 Ноя 2018 в 1:00 PST

«От камеры не скроешься. Наши операторы видят все! Теперь они знают, где мой сейф», – прокомментировала курьезное видео в своем Instagram телеведущая.