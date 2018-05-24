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    Известный актер обвинил Голливуд в дискриминации геев

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    Иэн МакКеллен - Известный актер обвинил Голливуд в дискриминации геев
    Иэн МакКеллен

    Иэн Маккеллен считает, что дискриминация касается не только темнокожих людей и женщин

    78-летний актер Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец», в преддверии выхода фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», дал откровенное интервью журналу Time Out.

    Актер, который публично заявил о своей гомосексуальности еще в 1988 году, высказался о споре вокруг нежелания создателей картины показывать молодого Дамблдора «явным геем» и об отношении к геем в американской киноиндустрии.

    «Никто не ждет от Голливуда этого, не так ли? Они только недавно обнаружили, что в мире есть темнокожие люди… Голливуд издевался над женщинами на протяжении всей своей истории. Геев не существует», — рассказал Иэн о дискриминации.

    Однако он добавил, что когда он снялся в фильме «Боги и монстры» 1998 года, это стало первым «исключением из правил».

    «Это был первый случай, когда Голливуд признал, что вокруг есть геи, хотя половина Голливуда — геи», — добавил он.

    Джерело: graziamagazine.ru

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