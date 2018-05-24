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    Энтони Хопкинс рассказал о семейной драме

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    Энтони Хопкинс - Энтони Хопкинс рассказал о семейной драме
    Энтони Хопкинс

    За спиной Энтони Хопкинса десятки успешных ролей в кино, отмеченных наградами, но его личная жизнь - вовсе не сплошная череда побед

    Так, в интервью радио Times актер поведал историю частного характера, которая касается его единственной дочери Эбигейл.

    По словам Хопкинса, свою родную дочь он не видел уже много лет и даже не знает, сколько у него внуков и есть ли они вообще.

    «Люди расходятся, семьи раскалываются... Надо просто продолжать жить и сделать свой выбор. Так или иначе, мне все равно»,- ответил Энтони на воспрос о наличии наследников.

    С матерью Эбигейл, Петронеллой Баркер, Энтони расстался в 1972 году, когда девочке было 4 года. Они перестали общаться с дочерью, но в 90-х наладили связь. Тогда Хопкинс помог ей начать карьеру в Голливуде и снял в нескольких эпизодических ролях. Впрочем, на этом актерская деятельность Эбигейл завершилась. Ее последнее появление в кино было в фильме "Ромео против Джульетты" в 2015 году. Сейчас Эбигейл 48 лет, она работает в театре, пишет и исполняет песни. Известно, что в юности дочь актера пережила наркотическую зависимость.

    Джерело: Hello!

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