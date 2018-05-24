Руслане – 45 лет. Певица снялась в праздничной фотосессии

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Руслана

Артистке подарили шарики и огромный букет цветов

Сегодня знаменитой украинской певице Руслане исполняется 45 лет. В связи с этим на своей странице в Facebook звезда показала, как ее начали поздравлять друзья и близкие уже в полночь. На фото, которые Руслана выложила в соцсеть, она предстает в лифчике, ярко-желтой косухе, очках и черных брюках.

Победительницу «Евровидения-2004» окружают шарики в форме звезд и сердец. Певице подарили букет высотой почти, как сама артистка.

«Моя любимая мама! Дорогой папочка! Спасибо, что вы меня сделали! Спасибо что вы такие, лучшие в мире! Молюсь за вас сейчас, как никогда! С днем рождения вашей мечты, я хочу, чтобы вы гордились мной и сделаю все для этого! Вы дали мне эту прекрасную жизнь, и без вас меня просто не было бы! Я люблю вас! Спасибо всем моим близким и дорогим друзьям, которые уже поздравили меня в полночь! Сегодня мой день рождения! Спасибо Богу за Свет и Любовь, которые переполняют мое сердце!» - написала певица.

Напомним, в конце марта Руслана открыла дверь своего «энергетически независимого дома» под Киевом. Артистка провела экскурсию по своему жилью.

Джерело: ТСН