Певица, которая споет на финале Лиги чемпионов, выложила соблазнительные фото со стадиона

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Дуа Липа

Дуа Липа позирует на трибунах НСК «Олимпийского»

Популярная британская певица Дуа Липа, с выступления которой откроется финал Лиги чемпионов, уже прибыла в украинскую столицу и выложила на своей странице в Instagram несколько снимков. На фото показывается ее репетиция выступления на мероприятии, а также короткая фотосессия на стадионе НСК «Олимпийский», пишет «Главком».

Артистка позирует в коротком топе. Артистка вальяжно полулежит на трибунах. Как сообщалось ранее, Липа исполнит один из своих самых известных хитов New Rules.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 26 мая. Начало матча в 21:45 по киевскому времени. В нем сойдутся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».