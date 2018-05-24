  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Певица, которая споет на финале Лиги чемпионов, выложила соблазнительные фото со стадиона

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Дуа Липа - Певица, которая споет на финале Лиги чемпионов, выложила соблазнительные фото со стадиона
    Дуа Липа

    Дуа Липа позирует на трибунах НСК «Олимпийского»

    Популярная британская певица Дуа Липа, с выступления которой откроется финал Лиги чемпионов, уже прибыла в украинскую столицу и выложила на своей странице в Instagram несколько снимков. На фото показывается ее репетиция выступления на мероприятии, а также короткая фотосессия на стадионе НСК «Олимпийский», пишет «Главком».

    Артистка позирует в коротком топе. Артистка вальяжно полулежит на трибунах. Как сообщалось ранее, Липа исполнит один из своих самых известных хитов New Rules.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Певица, которая споет на финале Лиги чемпионов, выложила соблазнительные фото со стадиона
    Певица, которая споет на финале Лиги чемпионов, выложила соблазнительные фото со стадиона
    Певица, которая споет на финале Лиги чемпионов, выложила соблазнительные фото со стадиона
    Певица, которая споет на финале Лиги чемпионов, выложила соблазнительные фото со стадиона

    Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 26 мая. Начало матча в 21:45 по киевскому времени. В нем сойдутся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».

    Читайте также: Оля Полякова станцевала на базаре в новом клипе «Королева ночи».
    Читайте також
    знаменитости певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ