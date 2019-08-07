Известный телеведущий Михаил Присяжнюк признался, что смотрел все сезоны «Х-фактора»



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Михаил Присяжнюк

Популярному вокальному шоу «Х-фактор» исполняется в этом году 10 лет

Поздравить любимый проект спешат не только участники, но и рекордное количество звезд. Одним из гостей съемки кастингов стал ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» Михаил Присяжнюк. Как оказалось, его семья смотрит каждый сезон проекта.

«Мы обожаем «Х-фактор», смотрим всей семьей, ездим на прямые эфиры. Несколько раз бывали на кастингах. Для меня кастинги – это своего рода испытание, потому что я очень переживаю за участников. Когда их готовят к прямым эфирам, я, понимая всю подноготную телевидения, знаю, что с ними работают профессионалы, что номер будет отточен до мелочей. А когда участник выходит на сцену впервые, волнуюсь за него, как за своих детей… Будто я у Маши на утреннике, либо у Вани на школьном выступлении», - отметил Михаил на съемках юбилейного сезона шоу.

Кроме этого, Присяжнюк признался, что во время кастингов его впечатлили некоторые участники.

«Не могу рассказать больше, но уверен, зрителям будет интересно услышать их голоса, прочувствовать глубокие истории, рассмотреть в них тот самый «Х»!», - признался телеведущий канала Стб.

Также Михаил Присяжнюк отметил, что шоу для него лично, как для меломана, открыло много новых артистов.

«Люблю «Х-фактор» за то, что он находит совершенно новые лица. Когда-то меня очень впечатлил там Владимир Ткаченко (Дэвид Аксельрод). Он, на мой взгляд, особенный исполнитель, у него удивительный талант и голос. В одном из сезонов на «Х-факторе» был Рома Веремейчик, который мне тоже очень лег на душу. Помню невероятную Марию Рак, Сашку Порядинского, Женю Литвинковича, люблю творчество Севака Ханагяна, группы Detach. F А сын мой обожает группу «Беz Обмежень». Kazka – наша безоговорочная гордость. Монатик , о котором я ни в коем случае не забыл! Дима в свое время исполнял одну из моих любимых песен Святослава Вакарчука – «Така, як ти». И он не подражал Славе, он ее исполнил по-особенному», - отметил Михаил.