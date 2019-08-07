Тарас Тополя признался, что гаджеты и одежда его не интересуют



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Тарас Тополя и певица Алеша

Фронтмен группы «Антитіла» рассказал, какие сюрпризы они с Алешей делают друг другу

По словам артиста, после рождения сыновей Марка и Романа он делал жене памятные подарки. Но они, говорит Тарас, – ничто, по сравнению с невероятным чувством отцовства.

«Дарил украшения, которые я выбирал специально для того, чтобы мы запомнили дни рождения наших детей. Но на самом деле это просто металлические побрякушки. Самый главный подарок – наши дети. Конечно же, это больше ее подарок мне, но я также принимал участие в этом процессе», – смеясь, рассказал лидер группы «Антитіла» Тарас Тополя за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».





Певица Аlyosha с сыновьями

Тарас отмечает, что с годами делать подарки им с Алешей становится все труднее.

«Из предметов быта у нас все есть, какие-то чрезмерные вещи, например, одежда, украшения или гаджеты меня мало интересуют. Жена знает, что мне никогда ничего не надо. Поэтому стараемся делать какие-то приятности. Просто чем дальше живешь, тем больше понимаешь, что лучший подарок – это проведенное вместе время в покое и радости», – признался артист.