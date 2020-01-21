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    Шоу-биз

    Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото

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    <p>Мама танцовщицы поделилась архивными детскими фотографиями Екатерины</p> <div></div> - Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото

    Мама танцовщицы поделилась архивными детскими фотографиями Екатерины

    Знаменитая балерина на днях отпраздновала день рождения

    Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекту «Танцы со звездами» Екатерина Кухар, 18 января отпраздновала свое 38-летие. По этому случаю мама знаменитой танцовщицы поделилась с изданием JetSetter архивными детскими фотографиями Екатерины, которые были сделаны в начале ее танцевальной карьеры.

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    Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото
    Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото
    Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото
    Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото
    Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото
    Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото
    Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото
    Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото

    На опубликованных снимках видно, как менялась маленькая Катя с 7 лет.

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    знаменитости Танцы со звездами Екатерина Кухар шоу-бизнес судья
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