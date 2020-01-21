Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото
Мама танцовщицы поделилась архивными детскими фотографиями Екатерины
Знаменитая балерина на днях отпраздновала день рождения
Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекту «Танцы со звездами» Екатерина Кухар, 18 января отпраздновала свое 38-летие. По этому случаю мама знаменитой танцовщицы поделилась с изданием JetSetter архивными детскими фотографиями Екатерины, которые были сделаны в начале ее танцевальной карьеры.
На опубликованных снимках видно, как менялась маленькая Катя с 7 лет.