Как Екатерина Кухар выглядела в детстве: архивные фото



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Мама танцовщицы поделилась архивными детскими фотографиями Екатерины

Знаменитая балерина на днях отпраздновала день рождения

Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекту «Танцы со звездами» Екатерина Кухар, 18 января отпраздновала свое 38-летие. По этому случаю мама знаменитой танцовщицы поделилась с изданием JetSetter архивными детскими фотографиями Екатерины, которые были сделаны в начале ее танцевальной карьеры.

На опубликованных снимках видно, как менялась маленькая Катя с 7 лет.