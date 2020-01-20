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    Шоу-биз

    Ева Лонгория в платье с экстремальным декольте вышла на красную дорожку

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    <p>44-летняя Ева Лонгория выбрала впечатляющий наряд для премии Гильдии продюсеров США</p> <div></div> - Ева Лонгория в платье с экстремальным декольте вышла на красную дорожку

    44-летняя Ева Лонгория выбрала впечатляющий наряд для премии Гильдии продюсеров США

    Звезда появилась в платье, подчеркивающем сексуальность ее фигуры

    На вручении кинопремии Гильдии продюсеров США «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория сверкала в роскошном золотом платье с блестками и полупрозрачными рукавами от испанского бренда Teresa Helbig. Экстремально глубокое декольте подчеркнуло пышный бюст американской артистки.

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    Ева Лонгория в платье с экстремальным декольте вышла на красную дорожку
    Ева Лонгория в платье с экстремальным декольте вышла на красную дорожку
    Ева Лонгория в платье с экстремальным декольте вышла на красную дорожку
    Ева Лонгория в платье с экстремальным декольте вышла на красную дорожку
    Ева Лонгория в платье с экстремальным декольте вышла на красную дорожку

    Поклонники оценили звездный модный образ. «Такое ощущение, что Ева стала еще красивее после того, как родила сына», «Горячая мамочка», «Огонь», «Безумно красивая женщина», «Шикарный загар», - прокомментировали фанаты.

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