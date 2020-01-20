Ева Лонгория в платье с экстремальным декольте вышла на красную дорожку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

44-летняя Ева Лонгория выбрала впечатляющий наряд для премии Гильдии продюсеров США

Звезда появилась в платье, подчеркивающем сексуальность ее фигуры

На вручении кинопремии Гильдии продюсеров США «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория сверкала в роскошном золотом платье с блестками и полупрозрачными рукавами от испанского бренда Teresa Helbig. Экстремально глубокое декольте подчеркнуло пышный бюст американской артистки.

Поклонники оценили звездный модный образ. «Такое ощущение, что Ева стала еще красивее после того, как родила сына», «Горячая мамочка», «Огонь», «Безумно красивая женщина», «Шикарный загар», - прокомментировали фанаты.

Читайте также: Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах