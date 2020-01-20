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    Шоу-биз

    Ума Турман повторила легендарный танец из «Криминального чтива» спустя 25 лет

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    <p>Кинозвезда станцевала на съемках телешоу</p> <div></div> - Ума Турман повторила легендарный танец из «Криминального чтива» спустя 25 лет

    Кинозвезда станцевала на съемках телешоу

    Американская актриса выбрала для выхода в свет классический образ

    49-летняя Ума Турман стала гостьей популярного итальянского шоу «Che tempo che fa».  Артистка стала гостьей программы в преддверии своего юбилея. 29 апреля ей исполнился 50 лет. Вместе с ведущим эфира Ума вспомнила все взлеты и падения своей актерской карьеры. Ведущий даже предложил повторить самый ее танец из фильма «Криминальное чтиво».

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    Ума Турман повторила легендарный танец из «Криминального чтива» спустя 25 лет
    Ума Турман повторила легендарный танец из «Криминального чтива» спустя 25 лет
    Ума Турман повторила легендарный танец из «Криминального чтива» спустя 25 лет
    Ума Турман повторила легендарный танец из «Криминального чтива» спустя 25 лет
    Ума Турман повторила легендарный танец из «Криминального чтива» спустя 25 лет
    Ума Турман повторила легендарный танец из «Криминального чтива» спустя 25 лет

    Артистка исполнила пару зажигательных движений и вместе с Фабио они насладились просмотром отрывка из фильма с яркими танцем Умы в компании актера Джона Траволты.

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