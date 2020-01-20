Ума Турман повторила легендарный танец из «Криминального чтива» спустя 25 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кинозвезда станцевала на съемках телешоу

Американская актриса выбрала для выхода в свет классический образ

49-летняя Ума Турман стала гостьей популярного итальянского шоу «Che tempo che fa». Артистка стала гостьей программы в преддверии своего юбилея. 29 апреля ей исполнился 50 лет. Вместе с ведущим эфира Ума вспомнила все взлеты и падения своей актерской карьеры. Ведущий даже предложил повторить самый ее танец из фильма «Криминальное чтиво».

Артистка исполнила пару зажигательных движений и вместе с Фабио они насладились просмотром отрывка из фильма с яркими танцем Умы в компании актера Джона Траволты.

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