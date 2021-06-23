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    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет

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    Певица Злата Огневич - Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Певица Злата Огневич
    instagram.com/zlata.ognevich/

    Артистка дала несколько «советов» девушкам

    Украинская певица и героиня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич, которая рассказала о связи, которая в нее произошла на проекте, поделилась лайфхаками, как испортить первое свидание.

    На странице в Instagram знаменитость опубликовала забавный сообщение, где рассказала девушкам, как нужно вести себя с парнем, если не хочешь с ним идти на второе свидание.

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    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет
    instagram.com/zlata.ognevich/

    «Увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях! Спеть ему песенку Santa baby, в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: «Это моя любимая песенка». Называть его пупсик, сладенький, котенок, чтобы слышали другие. Громко смеяться, легко похрюкивая. Занять деньги», — написала звезда.

    Также Злата попросила фанов поделиться своими «секретами». Пользователи охотно присоединились и написали немало сообщений в комментариях.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Злата Огневич
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    Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет