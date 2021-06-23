Как испортить первое свидание. Новая «Холостячка» раскрыла секрет

Артистка дала несколько «советов» девушкам

Украинская певица и героиня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич, которая рассказала о связи, которая в нее произошла на проекте, поделилась лайфхаками, как испортить первое свидание.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала забавный сообщение, где рассказала девушкам, как нужно вести себя с парнем, если не хочешь с ним идти на второе свидание.

«Увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях! Спеть ему песенку Santa baby, в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: «Это моя любимая песенка». Называть его пупсик, сладенький, котенок, чтобы слышали другие. Громко смеяться, легко похрюкивая. Занять деньги», — написала звезда.

Также Злата попросила фанов поделиться своими «секретами». Пользователи охотно присоединились и написали немало сообщений в комментариях.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.