Беременная украинская звезда подразнила фанатов пикантными снимками в купальнике

Звезда засветила пышную грудь и показала большой живот

Известная украинская певица MamaRika, которая беременная первенцем, показала, как отдыхала у бассейна у себя дома.

Исполнительница, которая недавно впервые показалась в купальнике, снова решила порадовать поклонников летними фотографиями. Так, в фотоблоге звезда запостила серию ярких снимков, на которых появилась на шезлонге в зеленом сплошном купальнике с декольте. 32-летняя знаменитость смешно позировала, засветив пышный бюст и большой животик.

«Такая, как есть... С целлюлькой, кругленькая и немножко дурочка. Поймала солнца буквально на 5 минут, и уже хэппи», — поделилась будущая мама, которая родит малыша еще в начале августа.

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Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.