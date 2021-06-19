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    Беременная украинская звезда подразнила фанатов пикантными снимками в купальнике

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    Певица Мамарика - Беременная украинская звезда подразнила фанатов пикантными снимками в купальнике
    Певица Мамарика
    instagram.com/mamarika_official/

    Звезда засветила пышную грудь и показала большой живот

    Известная украинская певица MamaRika, которая беременная первенцем, показала, как отдыхала у бассейна у себя дома.

    Исполнительница, которая недавно впервые показалась в купальнике, снова решила порадовать поклонников летними фотографиями. Так, в фотоблоге звезда запостила серию ярких снимков, на которых появилась на шезлонге в зеленом сплошном купальнике с декольте. 32-летняя знаменитость смешно позировала, засветив пышный бюст и большой животик.

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    Беременная украинская звезда подразнила фанатов пикантными снимками в купальнике
    Беременная украинская звезда подразнила фанатов пикантными снимками в купальнике
    Беременная украинская звезда подразнила фанатов пикантными снимками в купальнике
    instagram.com/mamarika_official/

    «Такая, как есть... С целлюлькой, кругленькая и немножко дурочка. Поймала солнца буквально на 5 минут, и уже хэппи», — поделилась будущая мама, которая родит малыша еще в начале августа.

    Пользователи оценили публикацию в комментариях, оставив ряд приятных сообщений.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Беременная украинская звезда подразнила фанатов пикантными снимками в купальнике