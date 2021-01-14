Как выглядит резиденция Оли Поляковой на берегу Днепра с высоты птичьего полета (видео)

Дом находится в живописном месте

Певица Оля Полякова в канун нового года достроила шикарный особняк под Киевом, в коттеджном городке почти на территории военного полигона Нацгвардии. Поселок называется Старое – это Бориспольский район. Как сообщают журналисты «Страны», артистка сделала крытую террасу с камином и зоной для отдыха. Совсем недавно она увеличила почти в два раза свой дом-сруб.

Журналисты рассказали, что дом Оли Поляковой находится в живописном месте – с одной стороны густой лес, с другой – военные, а с третьей – Днепр. Сам дом-сруб находится на полуострове и имеет собственный выход к воде с причалом для яхт и катеров. Также на территории есть открытый бассейн.

Зона отдыха на причале декорирована в светлых тонах, есть место для застолья у камина и подвесное плетеное кресло-качели в виде кокона. Украшает это место кованая винтажная люстра.

Во дворе есть баня и сарай, где обитают козочки и лошади. Также есть теплица для свежих овощей и фруктов.

Известно, что дом-сруб был построен еще пять лет назад, но только в 2020 году, во время карантина у Оли Поляковой появилось время довести дом до ума. Она в два раза расширила особняк, достроила апартаменты на два этажа и отдельно три комнаты для своей матери.

Напомним, что еще недавно певица жаловалась на отсутствие доходов от концертов во время карантина, звезда даже обрушилась на руководство страны с обвинениями в уничтожении шоу-бизнеса и призывами представителей музыкальной индустрии митинговать против коронавирусных ограничений в организации концертов.

Впрочем, никакие официальные ограничения не остановили Полякову выступить на концерте на Донбассе и в Харькове на концерте ко Дню учителя, а «финансовые трудности» никак не повлияли на решения улететь отдыхать на Мальдивы.