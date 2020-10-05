Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)



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Оля Полякова виступила на концерті до Дня працівників освіти, організованому від імені «команди Харківського міського голови Геннадія Кернеса» Фото: city.kharkov

Концерт на стадіоні відвідали близько двох тисяч людей, поліція відкрила провадження

У Харкові поліція відкрила провадження за фактом порушення карантинних вимог під час концерту до Дня вчителя за участю співачки Олі Полякової, що відбувся в суботу.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, попри карантин, на стадіоні по Профспілковому бульварі відбувся концерт, який відвідали близько двох тисяч людей.

«Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантинних обмежень у Новобаварському районі Харкова…Слідчим Новобаварського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що під час моніторингу мережі інтернет працівники Новобаварського відділу поліції виявили інформацію про те, що 3 жовтня на території району відбудеться концерт за участю відомої української співачки. Поліцейські того ж дня зареєстрували інформацію у Єдиному обліку заяв і повідомлень.

Також був написаний лист до районної адміністрації з проханням вказати інформацію про захід, зокрема, про організатора та приблизну кількість учасників. В листі попередили про відповідальність у разі порушення дозволеної кількості учасників та їх розміщення, оскільки Харків з 28 вересня віднесений до помаранчевої зони рівня епідемічної небезпеки.

Зазначається, що 3 жовтня під час концерту 40 співробітників поліції перебували за місцем проведення масових заходів з метою роз’яснення громадянам правил дотримання карантину, а також фіксації протиправних дій з боку організаторів заходу.

Як повідомив місцевий медіаресурс «Об’єктив», 3 жовтня у Харкові на стадіоні ДЮСШ 5 відбувся концерт української співачки Олі Полякової до Дня працівників освіти, організований від імені «команди Харківського міського голови Геннадія Кернеса».

Раніше експерт заявив, що масові заходи стали причиною спалаху коронавірусу в Дніпрі.

У середині вересня Кабмін вніс зміни стосовно правил проведення концертів під час карантину.

Нагадаємо, 11 серпня, Оля Полякова та її продюсер створили профспілку.