  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)

    • Розсилка
    <p>Оля Полякова виступила на концерті до Дня працівників освіти, організованому від імені &laquo;команди Харківського міського голови Геннадія Кернеса&raquo;</p> - Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)

    Оля Полякова виступила на концерті до Дня працівників освіти, організованому від імені «команди Харківського міського голови Геннадія Кернеса»

    Фото: city.kharkov

    Концерт на стадіоні відвідали близько двох тисяч людей, поліція відкрила провадження

    У Харкові поліція відкрила провадження за фактом порушення карантинних вимог під час концерту до Дня вчителя за участю співачки Олі Полякової, що відбувся в суботу.

    Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, попри карантин, на стадіоні по Профспілковому бульварі відбувся концерт, який відвідали близько двох тисяч людей.

    «Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантинних обмежень у Новобаварському районі Харкова…Слідчим Новобаварського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

    В поліції зазначили, що під час моніторингу мережі інтернет працівники Новобаварського відділу поліції виявили інформацію про те, що 3 жовтня на території району відбудеться концерт за участю відомої української співачки. Поліцейські того ж дня зареєстрували інформацію у Єдиному обліку заяв і повідомлень.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)
    Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)
    Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)
    Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)
    Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)
    Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)
    Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)
    Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)
    Начхали на карантин: Полякова виступила на концерті Кернеса (фото, відео)

    Також був написаний лист до районної адміністрації з проханням вказати інформацію про захід, зокрема, про організатора та приблизну кількість учасників. В листі попередили про відповідальність у разі порушення дозволеної кількості учасників та їх розміщення, оскільки Харків з 28 вересня віднесений до помаранчевої зони рівня епідемічної небезпеки.

    Зазначається, що 3 жовтня під час концерту 40 співробітників поліції перебували за місцем проведення масових заходів з метою роз’яснення громадянам правил дотримання карантину, а також фіксації протиправних дій з боку організаторів заходу.

    Як повідомив місцевий медіаресурс «Об’єктив», 3 жовтня у Харкові на стадіоні ДЮСШ 5 відбувся концерт української співачки Олі Полякової до Дня працівників освіти, організований від імені «команди Харківського міського голови Геннадія Кернеса».

    Раніше експерт заявив, що масові заходи стали причиною спалаху коронавірусу в Дніпрі.

    У середині вересня Кабмін вніс зміни стосовно правил проведення концертів під час карантину.

    Нагадаємо, 11 серпня, Оля Полякова та її продюсер створили профспілку.

    Читайте також:
    Харків музика Геннадій Кернес карантин співачка концерт Оля Полякова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies