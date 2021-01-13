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    Шоу-биз

    Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)

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    Невеста нападающего туринского &laquo;Ювентуса&raquo; Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес - Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)
    Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес

    Роналду и Родригес встречаются с 2016 года

    Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, снялась в рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Yamamay. Соответствующие фото публикует The Sun.

    26-летняя Родригес попозировала в нескольких образах. Так, на одном кадре она сидит на диване с распущенными волосами в базовом комплекте черного цвета. На другом снимке модель позирует в белом бикини с деталями в виде шнуровки на плавках.

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    Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей футболиста от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

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    Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)
    Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)
    Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)
    Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)
    Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)
    Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)
    Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)
    Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)
    Невеста самого популярного футболиста в мире снялась в рекламе нижнего белья (фото)

    Кстати, Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству подписчиков в Инстаграме - их у него стало 200 миллионов. Футболист обошел поп-певицу Ариану Гранде и голливудского актера Дуэйна «Скалу» Джонсона.

    Ранее «Скотч» сообщал, что давно немолодая певица Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица
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