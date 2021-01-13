  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дочь Веры Брежневой в пикантном пеньюаре изумила фанатов подтянутым телом

    • Розсилка
    <p>19-летняя Софья Киперман поделилась провокационными кадрами</p> <div></div> - Дочь Веры Брежневой в пикантном пеньюаре изумила фанатов подтянутым телом

    19-летняя Софья Киперман поделилась провокационными кадрами

    Старшая дочь Веры Брежневой позировала в соблазнительном наряде

    19-летняя Софья Киперман растет настоящей красавицей под стать звездной маме. Софья осуществила свою давнюю мечту. Она постоянно живет в США, где получает блестящее образование. Киперман обосновалась в Лос-Анджелесе и учится в престижной школе Ojai Valley School.

    Инстадива подразнила своих поклонников. Она примерила белоснежный пеньюар на тонких лямках без бра. 

    instagram.com/sonyaxkiperman/
    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Девушка приняла эффектные позы, похваставшись достоинствами своего подтянутого тела в разных ракурсах. «Ты же знаешь, я люблю красоваться», — интригующе отметила Киперман.

    Пользователи оценили смелый эксперимент девушки и ее соблазнительный наряд. «Это же дочка Веры, поэтому так притягивает взгляды, и особенно своей красотой», «Красуня. Это видно», — отметили фолловеры Софьи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что давно немолодая певица Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника.

    За три недели певица и ее спутник побывали в пяти странах, несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса

     Читайте также: 51-летняя Дженнифер Лопес снялась в самом откровенном купальнике, который только можно представить (фото)
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies