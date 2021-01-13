Дочь Веры Брежневой в пикантном пеньюаре изумила фанатов подтянутым телом

Старшая дочь Веры Брежневой позировала в соблазнительном наряде

19-летняя Софья Киперман растет настоящей красавицей под стать звездной маме. Софья осуществила свою давнюю мечту. Она постоянно живет в США, где получает блестящее образование. Киперман обосновалась в Лос-Анджелесе и учится в престижной школе Ojai Valley School.

Инстадива подразнила своих поклонников. Она примерила белоснежный пеньюар на тонких лямках без бра.

instagram.com/sonyaxkiperman/

Девушка приняла эффектные позы, похваставшись достоинствами своего подтянутого тела в разных ракурсах. «Ты же знаешь, я люблю красоваться», — интригующе отметила Киперман.

Пользователи оценили смелый эксперимент девушки и ее соблазнительный наряд. «Это же дочка Веры, поэтому так притягивает взгляды, и особенно своей красотой», «Красуня. Это видно», — отметили фолловеры Софьи.

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