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    Как выглядит роскошный загородный дом Влада Ямы (фото)

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    Хореограф Влад Яма - Как выглядит роскошный загородный дом Влада Ямы (фото)
    Хореограф Влад Яма

    Хореограф живет на два дома

    Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танцы со звездами» Влад Яма владеет элитной недвижимостью: квартирой в центре Киева и роскошным загородным особняком. Об этом сообщают журналисты программы «Викриття».

    Так, однокомнатная квартира хореографа находится в новом ЖК, который находится недалеко от костела Святого Николая и Владимирского рынка. Из квартиры площадью 45 квадратных метров открывается роскошная панорама на Киев. За подобную квартиру сейчас просят 1,5-2 млн гривен.

    Интерьер дома выполнен в темной гамме, в кухне-студии преобладает терракот, а в спальне – бордовые оттенки.

    Кроме того, Влад владеет двухэтажным котеджем в поселке Рославичи, где он живет с женой Лилией и сыном Леоном. Внутренняя отделка особняка выполнена в стиле лофт. На первом этаже расположены кухня и гостиная с камином, а на втором – детская комната и спальня, посреди которой стоит ванная. Также в доме рабочий кабинет Ямы.

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    Как выглядит роскошный загородный дом Влада Ямы (фото)
    Как выглядит роскошный загородный дом Влада Ямы (фото)
    Как выглядит роскошный загородный дом Влада Ямы (фото)

    Ранее Влад Яма признался, сколько ему нужно для комфортной жизни в Украине.

    «Мы думали дом в Майами купить, чтобы был. Для полного счастья у канала», – признался Влад Яма в программе «Слава+»

    По словам танцовщика, их с женой мечта стоит от 600 до 800 тысяч долларов! Такую бешеную сумму они пока не собрали. Правда, ведущий Слава Демин заметил, что квартиры в Майами стоят значительно дешевле – от 100 тысяч долларов.

    «За сотку в Майами? Это Бровары, ты перепутал», – с юмором отреагировал Влад Яма.

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    Теги: знаменитости Влад Яма шоу-бизнес
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    Как выглядит роскошный загородный дом Влада Ямы (фото)