Как выглядит роскошный загородный дом Влада Ямы (фото)

Хореограф живет на два дома

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танцы со звездами» Влад Яма владеет элитной недвижимостью: квартирой в центре Киева и роскошным загородным особняком. Об этом сообщают журналисты программы «Викриття».

Так, однокомнатная квартира хореографа находится в новом ЖК, который находится недалеко от костела Святого Николая и Владимирского рынка. Из квартиры площадью 45 квадратных метров открывается роскошная панорама на Киев. За подобную квартиру сейчас просят 1,5-2 млн гривен.

Интерьер дома выполнен в темной гамме, в кухне-студии преобладает терракот, а в спальне – бордовые оттенки.

Кроме того, Влад владеет двухэтажным котеджем в поселке Рославичи, где он живет с женой Лилией и сыном Леоном. Внутренняя отделка особняка выполнена в стиле лофт. На первом этаже расположены кухня и гостиная с камином, а на втором – детская комната и спальня, посреди которой стоит ванная. Также в доме рабочий кабинет Ямы.

Ранее Влад Яма признался, сколько ему нужно для комфортной жизни в Украине.

«Мы думали дом в Майами купить, чтобы был. Для полного счастья у канала», – признался Влад Яма в программе «Слава+»

По словам танцовщика, их с женой мечта стоит от 600 до 800 тысяч долларов! Такую бешеную сумму они пока не собрали. Правда, ведущий Слава Демин заметил, что квартиры в Майами стоят значительно дешевле – от 100 тысяч долларов.

«За сотку в Майами? Это Бровары, ты перепутал», – с юмором отреагировал Влад Яма.