Супермодель Ратаковски показала идеальный пресс после родов (фото)

Артистка предположила, что снимок может вызвать негативную реакцию бодишеймеров

Супермодель Эмили Ратаковски, которая в марте родила первенца, в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором виден ее идеальный пресс.

Ратаковски была одета в серый топ с длинными рукавами и миди-юбку с низкой посадкой. В таком наряде она появилась на церемонии награждения Совета модельеров Америки в Нью-Йорке.

Эмили обратилась к бодишеймерам, которые, по ее мнению, негативно отреагируют на ее фигуру. «Я не публиковала этот снимок, потому что знала, что он вызовет споры. Но это мое тело, и я не собираюсь опускаться до шеймеров!» — подписала фото 30-летняя модель.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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