Пару раз вырвало. Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов

Во всем виновата психосоматика

Знаменитый голливудский актер Уилл Смит рассказал в своей новой автобиографии о психологической травме, которая заставила его испытывать тошноту из-за секса.

Актеру тогда было 16 лет, ему изменила девушка — и он нашел способ, как справиться с разрывом. Метод оказался не из лучших.

«К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.

Сейчас Уилл Смит уже 26 лет женат на актрисе Джаде Пинкетт-Смит.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.