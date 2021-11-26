Ночевал с бомжами. Любовник Ирины Билык рассказал, как звезда выгнала его из дома

Коляденко звал звезду замуж шесть раз, но тщетно

Популярный украинский хореограф Дмитрий Коляденко в программе «ЖВЛ» рассказал пикантные подробности романа с Ириной Билык. Их отношения длились пять лет, но браком так и не закончились.

Дмитрий был очень ревнив и дома устраивал Билык скандалы. После одного из них она выгнала его из дома.

«Я резал ее картины, я выбросил диван с 13-го этажа. Я заклеил ее косметику. Я шел босиком по Киеву. Я жил под мостом с бомжами», – поделился Коляденко.

Коляденко звал звезду замуж шесть раз - она не отвечала согласием.

Ранее Ирина Билык назвала Коляденко глупым человеком и рассказала, как начинался их роман.

«Я могу сказать, и об этом никто не знает, там в комнате со мной была дочка президента Виктора Ющенко – Виталина. Он приревновал меня к Виталине! Как это может быть я не знаю, об этом никогда не писали и не говорили, ну он был такой странный и любил шоу прямо дома. Дима сейчас сам говорит, что он был глуп», - пояснила Ирина.