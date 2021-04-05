Какой стильный образ Зеленская выбрала для поездки в Катар. Смотрите фото

Супруга гаранта появилась на публике в стильных образах

Первая леди Украины Елена Зеленская показала несколько изысканных образов в Катаре, куда они с супругом прибыли с официальным визитом.

Так, с трапа самолета она сошла в длинной юбке молочного цвета, которую скомбинировала с удлиненным пиджаком. Подчеркнули образ лодочки на среднем каблуке и платок с ярким принтом. Соответствующие кадры появились на фан-странице Зеленской в Instagram.

Отметим, что Елена Зеленская в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозою бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.