Самые харизматичные звери с конкурса самых смешных фотографий дикой природы

Посмотрите и вы на этих замечательных животных, которые и дальше должны продолжать радовать человечество

Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

Это достойная цель, которая действительно вызывает уважение. Посмотрите и вы на этих замечательных животных, которые и дальше должны продолжать радовать человечество!

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.