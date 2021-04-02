40-летняя американка перестала стыдиться седины и прославилась (фото)

В настоящее время на страницу Лихти в Instagram подписаны 39,2 тысячи человек

Жительница Калифорнии отказалась от окрашивания седых волос и прославилась в социальных сетях. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

По информации издания, 40-летняя Уитни Лихти (Whitney Lichty) начала красить волосы еще в старших классах школы: когда ей исполнилось чуть больше 20 лет, она обнаружила на голове первые седые пряди. В связи с этим американка почувствовала неуверенность в себе и начала подкрашивать их каждые три недели из-за страха быть осмеянной окружающими.

Спустя некоторое время женщина обсудила проблему с подругой и поняла, что чувства смущения и стыда были не ее собственными, а навязанными обществом. «Мне стало неприятно от осознания того, что меня заставляют чувствовать себя неполноценной из-за собственного цвета волос», — поделилась Лихти.

По словам героини материала, она перестала краситься, вдохновившись женщинами, которые показывают в своих Instagram-аккаунтах процесс своего старения. «Я поняла, что существует огромное количество людей, которые не боятся показать свою настоящую внешность. Я решила, что тоже хочу документировать свое взросление и стать частью этого сообщества, разделяя с другими как радостные, так и печальные моменты жизни», — подчеркнула она.

В настоящее время на страницу Лихти в Instagram подписаны 39,2 тысячи человек. «Любите себя и будьте терпеливы. Делайте то, что делает вас счастливыми и не беспокойтесь о том, что думают другие. Поверьте, я знаю, что это не всегда легко, но оно того стоит», — заверила американка.

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