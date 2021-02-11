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    Шоу-биз

    Камалия жестко отреагировала на травлю от Поляковой

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    Камалия жестко отреагировала на травлю от Поляковой

    Звезда угодила в скандал обозвав коллегу «огромной с толстыми ногами»

    Оля Полякова на одном из телешоу обговаривала фигуру героя и один из членов жюри Дзидзьо предложил кандидатуру Камалии. На что «королева ночи» украинского шоу-бизнеса сказала, что этого не может быть, так как «Камалия - сисьскатая, огромная и с большими ногами».

    «Камалия? Да ну, она здоровая, сиськатая, с ногами здоровыми, толстыми ... Посмотри на эту!» - позволила себе такой пассаж Полякова.

    Камалия решила отреагировать на странные заявления коллеги по цеху.

    В своем официальном комментарии Камалия отметила, что ее не интересует чье-то мнение. Для нее главное — какой пример артистка подает детям и какой ее видит любимый человек, сообщает «ТСН».

    «Для меня самое важное — то, какой видит меня мой любимый человек и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что — я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом», - отметила Камалия.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

    Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

    Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги

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    Теги: знаменитости Камалия Оля Полякова новости певица
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