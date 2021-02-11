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    Шоу-биз

    Рианна закрыла собственный бренд по производству трусов и лифчиков (фото)

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    Певица Рианна - Рианна закрыла собственный бренд по производству трусов и лифчиков (фото)
    Певица Рианна

    Артистка больше не будет работать над коллекциями одежды

    На днях в зарубежной прессе появились слухи о том, что Fenty — бренд Рианны — закрывается, проработав практически два года. Пока интернет-пользователи гадали, что же произошло с детищем знаменитой певицы, представители компании LVMH — именно этому конгломерату принадлежит Fenty — подтвердили домыслы репортеров.

     «Рианна и LVMH совместно приняли решение заморозить выпуск коллекции одежды в Европе в ожидании лучших условий для этого», — пояснили официальные источники репортерам WWD. При этом уточняется, что в парижской штаб-квартире останется работать небольшой штат сотрудников, который будет закрывать текущие дела.

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    Рианна закрыла собственный бренд по производству трусов и лифчиков (фото)
    Рианна закрыла собственный бренд по производству трусов и лифчиков (фото)
    Рианна закрыла собственный бренд по производству трусов и лифчиков (фото)

    При этом подразделения Fenty Beauty и Fenty Skin, а также бренд нижнего белья Savage x Fenty, продолжат свою работу. На данный момент в прессе ходят самые разные слухи о том, из-за чего LVMH принял решение о приостановке деятельности Fenty. Некоторые источники настаивают, что все дело в политике: конгломерат Бернара Арно в свое время поддерживал Дональда Трампа.

    Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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