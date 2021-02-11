Рианна закрыла собственный бренд по производству трусов и лифчиков (фото)

Артистка больше не будет работать над коллекциями одежды

На днях в зарубежной прессе появились слухи о том, что Fenty — бренд Рианны — закрывается, проработав практически два года. Пока интернет-пользователи гадали, что же произошло с детищем знаменитой певицы, представители компании LVMH — именно этому конгломерату принадлежит Fenty — подтвердили домыслы репортеров.

«Рианна и LVMH совместно приняли решение заморозить выпуск коллекции одежды в Европе в ожидании лучших условий для этого», — пояснили официальные источники репортерам WWD. При этом уточняется, что в парижской штаб-квартире останется работать небольшой штат сотрудников, который будет закрывать текущие дела.

При этом подразделения Fenty Beauty и Fenty Skin, а также бренд нижнего белья Savage x Fenty, продолжат свою работу. На данный момент в прессе ходят самые разные слухи о том, из-за чего LVMH принял решение о приостановке деятельности Fenty. Некоторые источники настаивают, что все дело в политике: конгломерат Бернара Арно в свое время поддерживал Дональда Трампа.

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