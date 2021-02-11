Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете

История началась еще 7 лет назад, однако только сейчас журналистам удалось узнать ее подробности

Жених Дженнифер Лопес обвиняется в мошенничестве со страховкой, захвате империи недвижимости и других неприятных вещах.

Как сообщает Daily Mail, в начале 2000-х, после женитьбы Алекса на Синтии Скертис, он начал заниматься бизнесом с братом супруги. В развитие дела, связанного с недвижимостью, Алекс вложил немало средств - его доля составляла около 95%, а доля Константина Скертиса - 5%. Партнеры договорились, что Скертис будет получать свой процент от сделок, но в 2005 году Родригез убедил бывшего зятя не забирать процент, а вкладывать его в развитие дела. Скертис считает, что потерял на этом миллионы, а бизнес, тем временем, стремительно рос и к 2008 году оценивался уже в миллиард долларов. Скертис упоминает и о других схемах, якобы лишивших его дохода.

Алекс Родригес - серийный мошенник и лжец. После того, как Алекс обманул свою жену Синтию, он обманул своего шурина во время их партнерских отношений по недвижимости, — говорится в судебных документах.

Адвокаты Родригеса уже заявили, что считают претензии Скертиса необоснованными и непременно будут оспаривать их в суде, назначенном на 2 августа.

Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.