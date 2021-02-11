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    Шоу-биз

    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете

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    <p>Брат бывшей жены спортсмена подал иск на 50 миллионов долларов</p> <div></div> - Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете

    Брат бывшей жены спортсмена подал иск на 50 миллионов долларов

    История началась еще 7 лет назад, однако только сейчас журналистам удалось узнать ее подробности

    Жених Дженнифер Лопес обвиняется в мошенничестве со страховкой, захвате империи недвижимости и других неприятных вещах.

    Как сообщает Daily Mail, в начале 2000-х, после женитьбы Алекса на Синтии Скертис, он начал заниматься бизнесом с братом супруги. В развитие дела, связанного с недвижимостью, Алекс вложил немало средств - его доля составляла около 95%, а доля Константина Скертиса - 5%. Партнеры договорились, что Скертис будет получать свой процент от сделок, но в 2005 году Родригез убедил бывшего зятя не забирать процент, а вкладывать его в развитие дела. Скертис считает, что потерял на этом миллионы, а бизнес, тем временем, стремительно рос и к 2008 году оценивался уже в миллиард долларов. Скертис упоминает и о других схемах, якобы лишивших его дохода.

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    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете
    Любовника Дженнифер Лопес обвиняют в рэкете

    Алекс Родригес - серийный мошенник и лжец. После того, как Алекс обманул свою жену Синтию, он обманул своего шурина во время их партнерских отношений по недвижимости, — говорится в судебных документах.

    Адвокаты Родригеса уже заявили, что считают претензии Скертиса необоснованными и непременно будут оспаривать их в суде, назначенном на 2 августа.

    Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

     Читайте также: Звезды массово надевают бикини вверх тормашками. Мужчины не успевают остывать после такого зрелища
    Теги: знаменитости самые сексуальные Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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