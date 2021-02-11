Популярный американский рэпер увеличил себе грудь (фото)

Фанаты никак не могут понять — музыкант шутит или нет

В начале 2019 года рэпер Lil Nas X взлетел на музыкальный олимп со своим синглом Old Town Road. С релиза прошло уже два года, но звезда изо всех сил держит внимание фанатов на себе. Недавно он шокировал кадрами... с новой грудью.

21-летний парень опубликовал горячие снимки в Twitter-аккаунте. Позирует сам Лил Нас, однако образ неожиданный. В кадре он прикрывает рукой свою... грудь. «Обновка» выглядит настолько реалистично, что фанаты в ступоре. Никто не может понять, это розыгрыш или юный рэпер действительно решил увеличить себе грудь.

Удивляться поступку парня не стоит. Грудь — явно работа (причем очень качественная) специалистов по спецэффектам. При детальном рассмотрении видно, как цвет накладки отличается от реального тона кожи Лил Наса. Кроме того, хоть фотографии рэпер опубликовал 7 февраля, скорее всего, они были сделаны больше двух месяцев назад.

Во второй половине октября 2020 года парень готовил образ Ники Минаж на Хэллоуин, в котором была задействована накладная грудь. Кроме того, на снимке от 24 октября стрижка и борода звезды без грима неотличимы от его образа на нашумевших «свежих» кадрах.

Но, несмотря на это, рэпер продолжает водить фанатов за нос. В своем TikTok-аккаунте парень регулярно публикует видео, на которых танцует, делая акцент на новой груди. Но не все так просто

Очевидно, что грудь на видео и на фото — разные. Размер отличается, да и парень показывает ее только под футболкой, не раскрывая, что накладки, которые он недавно себе купил «от скуки», выглядят совсем не так реалистично, как на нашумевших фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.