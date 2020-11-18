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    Шоу-биз

    Камерные спектакли в Киеве: куда сходить в период «карантина выходного дня»

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    Камерные спектакли в Киеве: куда сходить в период «карантина выходного дня»

    Все спектакли проходят с ограниченным количеством зрителей – в продаже только 100 билетов на каждое событие

    Карантин выходного дня стимулирует украинцев активнее планировать досуг в будние. Киевский концерт-холл Caribbean Club ограничения на проведения концертов воспринял как шанс плотнее спланировать график с понедельника по пятницу: заведение собрало в программу свои самые лучшие спектакли. 

    «Сейчас в афише Caribbean Club есть три варианта мероприятий, которые гарантировано перенесут на планету любви, радости и отсутствия карантина:), — не теряя оптимизма, рассказывает программный директор Caribbean Club Анастасия Ваганова. — В ближайшее время у нас состоятся самые аншлаговые спектакли театра-студии импровизации «Черный Квадрат», специальная театрализованная постановка от Freedom Jazz girls band, где собраны лучшие номера за 6 лет, а также наше собственное варьете «Рояль», которое каждую неделю в течение года (за исключением периода полного карантина) с аншлагом проходит в концерт-холле».

    Афиша ближайших мероприятий концерт-холла выглядит следующим образом:

    • 18.11 – спектакль «Тестостерон или Пир Духа» 
    • 19.11 – театрализованная постановка «BEST SONGS» от Freedom Jazz
    • 20.11, 27.11, 4.12 и 11.12 – варьете-шоу «Рояль»
    • 25.11 – спектакль «Topless. Все включено»
    • 7.12 – спектакль «Раздевайся – будем... говорить!»
    • 16.12 – спектакль «Две полоски или Двойная сплошная Любви»

    Все спектакли проходят в камерном формате с ограниченным количеством зрителей – в продаже только 100 билетов на каждое событие. Почитать описание мероприятий и купить билеты можно на сайте caribbean.com.ua.

    Теги: Киев карантин новости
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