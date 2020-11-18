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    Жизнь

    Доктор-шоумен Комаровский высказался об эффективности карантина выходного дня

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    Доктор-шоумен Комаровский - Доктор-шоумен Комаровский высказался об эффективности карантина выходного дня
    Доктор-шоумен Комаровский

    «Количество людей в понедельник будет больше, социального дистанцирования будет меньше», — Комаровский

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский порассуждал об эффективности карантина в выходные дни с целью замедлить распространение коронавируса. Видео, в котором он прокомментировал одну из мер для борьбы с пандемией Covid-19, опубликовано на YouTube.

    «Я думаю, что абсолютно любые мероприятия, направленные на то, чтобы люди реже и меньше встречались друг с другом, конечно же, будут работать в плане уменьшения заболеваемости», — отметил специалист. При этом доктор подчеркнул, что эти ограничения не равноценны и в отдельных случаях могут иметь и обратный эффект.

    Комаровский пояснил, что если в выходные закрыты хозяйственные магазины, то людям, которым необходимо что-то купить там, все равно зайдут позже. «Количество людей в понедельник будет больше, социального дистанцирования будет меньше», — добавил врач и назвал такие решения странными.

    «Карантин выходного дня — способ показать, как мы умеем воевать друг с другом», — заметил Комаровский. Доктор объяснил, что люди все равно стараются ходить в рестораны и фитнес-клубы, но особым образом. Так, сначала они созваниваются с работником и отдельно скрытно заходят внутрь. При этом в зданиях окна закрыты и соблюдается тишина, чтобы их не обнаружили.

    Специалист добавил, что сопротивление таким мерам иногда оказывают и мэры городов. Комаровский заключил, что эти решения надо было заранее объяснить людям с точки зрения медицины: «Позиция государства подкрепляется позицией ученых, которые не просто говорят, но и объясняют». По словам доктора, именно так получилось бы не только ввести подобный карантин, но и добиться его соблюдения.

    Теги: телеведущий карантин новости Евгений Комаровский
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