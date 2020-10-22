Канье Уэст показал любимое фото с Ким Кардашьян



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Рэпер Канье Уэст напомнил об особенном дне в их жизни

43-летний американский рэпер трогательно поздравил Ким Кардашьян с 40-летием

Музыкант и дизайнер Канье Уэст начал активно вести социальные сети после решения баллотироваться в президенты. Для инстадивы это обернулось кошмаром. Канье сделал ряд скандальных публичных заявлений. Одно из них было об изменах Ким и попытке рэпера развестись с ней.

Артист обнародовал снимок, сделанный на стадионе AT&T Park в Сан-Франциско, который был арендован по случаю 33-летия теледивы. В тот же вечер музыкант сделал возлюбленной предложение руки и сердца. На фото Кардашьян целует Уэста, кокетливо приподнимая лодыжку.

instagram.com/kanyewest/

Поклонники пришли в восторг от неожиданной сентиментальности скандального рэпера. Многие порадовались, что звездной паре удалось сохранить брак. «Тот самый день! Так трогательно!», «Вы лучшие!», «Счастлива, что вы вместе!», «Невероятно трогательно!», «Ким и Канье созданы друг для друга», «Настоящая семья», — написали пользователи.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.