Канье Уэст выкрасил себя в серебряный цвет для участия в своей опере



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На прошлой неделе американский рэпер Канье Уэст презентовал свою оперу «Мария», в которой он сыграл одну из главных ролей. Для представления Канье пришлось загримироваться с ног до головы. Перед объективами камер эпатажный рэпер предстал весь в серебре: на Уэсте была только серебряная одежда, серебряная обувь и носки, да и сам Канье тоже был серебряным. Стоит отметить, что для оперы все актеры перевоплотились в серебряные одеяния и покрыли свои лица краской того же цвета, но сильнее всех перевоплощением удивил именно Уэст.

Напомним, «Мария» стала второй работой Канье. Ранее рэпер показал оперу «Навуходоносор» в Лос-Анджелесе. В основе сюжета «Марии» лежит зачатие и рождение Иисуса Христа, а предыдущая опера рассказывала о вавилонском царе.