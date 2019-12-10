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    Шоу-биз

    Канье Уэст выкрасил себя в серебряный цвет для участия в своей опере

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    <p>В этом году рэпер сделал несколько громких и шокирующих заявлений, и это еще не предел</p> <div></div> - Канье Уэст выкрасил себя в серебряный цвет для участия в своей опере

    В этом году рэпер сделал несколько громких и шокирующих заявлений, и это еще не предел

    Супруг Ким Кардашьян не перестает удивлять

    На прошлой неделе американский рэпер Канье Уэст презентовал свою оперу «Мария», в которой он сыграл одну из главных ролей. Для представления Канье пришлось загримироваться с ног до головы. Перед объективами камер эпатажный рэпер предстал весь в серебре: на Уэсте была только серебряная одежда, серебряная обувь и носки, да и сам Канье тоже был серебряным. Стоит отметить, что для оперы все актеры перевоплотились в серебряные одеяния и покрыли свои лица краской того же цвета, но сильнее всех перевоплощением удивил именно Уэст.

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    Канье Уэст выкрасил себя в серебряный цвет для участия в своей опере
    Канье Уэст выкрасил себя в серебряный цвет для участия в своей опере
    Канье Уэст выкрасил себя в серебряный цвет для участия в своей опере

    Напомним, «Мария» стала второй работой Канье. Ранее рэпер показал оперу «Навуходоносор» в Лос-Анджелесе. В основе сюжета «Марии» лежит зачатие и рождение Иисуса Христа, а предыдущая опера рассказывала о вавилонском царе.

     

    знаменитости Кардашьян шоу-бизнес одежда Канье Уэст
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