Гвинет Пэлтроу побаловала себя вибратором (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Интимный девайс актриса подарила себе сама на Рождество, если верить новому ролику с ее участием

На видео известная блондинка готовится к новогодним праздникам

47-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала в соцсетях рекламный ролик своего сайта, где звезда и ее партнеры продают различные товары, некоторые из которых достаточно экстравагантны.

На видео известная блондинка готовится к новогодним праздникам, а голос за кадром дает рекомендации, как это лучше делать. Главный совет пиарщика — насладиться самим процессом подготовки, так как праздники вряд ли пройдут идеально. Поэтому актриса на ролике ублажает себя хорошей музыкой, стильными нарядами и бокалами мартини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 8 Дек 2019 в 9:51 PST

В середине видео Гвинет готовит подарки для близких, раскладывает сюрпризы в носки, развешанные над камином, и одним из них оказывается фаллоимитатор.

«Делай что-то для других, но не забывай о самой себе. Да, это вибратор», – говорит голос за кадром, и актриса с улыбкой забирает девайс себе.