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    Шоу-биз

    Гвинет Пэлтроу побаловала себя вибратором (видео)

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    <p>Интимный девайс актриса подарила себе сама на Рождество, если верить новому ролику с ее участием</p> <div></div> - Гвинет Пэлтроу побаловала себя вибратором (видео)

    Интимный девайс актриса подарила себе сама на Рождество, если верить новому ролику с ее участием

    На видео известная блондинка готовится к новогодним праздникам

    47-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу  опубликовала в соцсетях рекламный ролик своего сайта, где звезда и ее партнеры продают различные товары, некоторые из которых достаточно экстравагантны.

    На видео известная блондинка готовится к новогодним праздникам, а голос за кадром дает рекомендации, как это лучше делать. Главный совет пиарщика — насладиться самим процессом подготовки, так как праздники вряд ли пройдут идеально. Поэтому актриса на ролике ублажает себя хорошей музыкой, стильными нарядами и бокалами мартини.

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    Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

    В середине видео Гвинет готовит подарки для близких, раскладывает сюрпризы в носки, развешанные над камином, и одним из них оказывается фаллоимитатор.

     «Делай что-то для других, но не забывай о самой себе. Да, это вибратор», – говорит голос за кадром, и актриса с улыбкой забирает девайс себе.

     

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