Умерла солистка культовой группы Roxette Гун-Мари Фредрикссон



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Точные причины смерти Гун-Мари пока неизвестны Фото: сайт группы Roxette

В последние годы певица вновь стала испытывать проблемы со здоровьем

Солистка и лидер легендарной группы Roxette Гун-Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Известно, что еще в 2002 году ей была диагностирована опухоль мозга, тогда Мари удалось побороть рак, однако в результате проведенной операции, она полностью потеряла зрение на правом глазу. Как сообщает шведское издание Expressen, в последние годы певица вновь стала испытывать проблемы со здоровьем, однако точные причины ее смерти пока неизвестны.

Напомним, Гун-Мари Фредрикссон также принимала участие в записи сольных альбомов Пера Гессле и шведской группы Gyllene Tider.

Занималась сольной карьерой. В последние годы жизни жила в Юрсхольме, пригороде Стокгольма. Замужем за Микаэлем Боиошом (Mikael Bolyos), от которого имела двоих детей: дочь Юсефин (1993) и сына Оскара (1996).