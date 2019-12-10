Ксения Мишина показала пикантные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/misha.k.ua

Победительница шоу «Танцы со звездами» показала фанам, как снимают постельные сцены

На своей странице в Instagram 30-летняя звезда опубликовала серию снимков, сделанных на съемках. На фото Мишина изображена обнаженной в постели с коллегой.

В подписи звезда рассказала об интиме в кино, признавшись, что раньше сниматься в постельных сценах было сложно, однако позднее привыкла .

«Многим же интересна тема интима в кино? Рассказываю. Постельные сцены раньше вызывали кучу эмоций, сейчас уже привыкла — не страшно. За последний год в моей профбиографии каждый проект включал себя такие моменты, причем часто они снимались в одной и той же квартирке, с подобными обстоятельствами, менялись лишь партнеры, мое имя и, слава богу, постельное белье. Хозяева локации уже со смехом встречали меня на пороге квартиры», — пишет актриса.

Мишина добавила, что обычно во время съемок постельных сцен актеры не снимают нижнее белье и другую одежду:

«И кстати, в моей практике большинство проектов начиналось именно с таких пикантных сцен! Первый съемочный день — знакомство с партнером: привет-привет и погнали. Неловкость, глупая улыбочка и будто никогда этого не делала — сопроводители процесса. На телевидении не пропускают в эфиры откровенный интим, поэтому включив телевизор, вы вряд ли увидите больше чем чуть-чуть. Кинотеатры — дело другое, на больших экранах можно показать намного больше… А легкость сцены на фото состояла в том, что с моим партнером мы уже не в первый раз играли вместе, поэтому все неудобства сопровождались диким смехом и фразами: ну, Саня, уже ведь не в первый раз. И самое интересное — под одеялом артисты обычно полностью одетые!», — призналась она.