Кайя Гербер снялась в кампейне нового аромата Daisy Love Marc Jacobs
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Розсилка
Весенняя композиция с нотами малины
Серия ароматов Daisy от Marc Jacobs пополнилась весенней новинкой Daisy Love Eau So Sweet.
Новая композиция включает ноты малины, бергамота, морошки, лепестков маргариток, молочного жасмина, сахарного мускуса и белого ириса.
Лицом аромата стала сексапильная Кайя Гербер, которая с недавних пор стала одной из самых ярких моделей мира моды.
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Небольшой ролик и фото снял фотограф Алистар Маклин, а в кадре вместе с Кайей на фоне калифорнийских пляжей позировали модели Ауб Джуликоер и Фэйт Линч.
Джерело: Buro 24/7