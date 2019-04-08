Кайя Гербер снялась в кампейне нового аромата Daisy Love Marc Jacobs



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Весенняя композиция с нотами малины

Серия ароматов Daisy от Marc Jacobs пополнилась весенней новинкой Daisy Love Eau So Sweet.

Новая композиция включает ноты малины, бергамота, морошки, лепестков маргариток, молочного жасмина, сахарного мускуса и белого ириса.

Лицом аромата стала сексапильная Кайя Гербер, которая с недавних пор стала одной из самых ярких моделей мира моды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AUBE (@aubejolicoeur) 1 Апр 2019 в 9:59 PDT





Небольшой ролик и фото снял фотограф Алистар Маклин, а в кадре вместе с Кайей на фоне калифорнийских пляжей позировали модели Ауб Джуликоер и Фэйт Линч.

Джерело: Buro 24/7