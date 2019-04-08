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    Шоу-биз

    Кайя Гербер снялась в кампейне нового аромата Daisy Love Marc Jacobs

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    Кайя Гербер снялась в кампейне нового аромата Daisy Love Marc Jacobs

    Весенняя композиция с нотами малины

    Серия ароматов Daisy от Marc Jacobs пополнилась весенней новинкой Daisy Love Eau So Sweet.

    Новая композиция включает ноты малины, бергамота, морошки, лепестков маргариток, молочного жасмина, сахарного мускуса и белого ириса.

    Лицом аромата стала сексапильная Кайя Гербер, которая с недавних пор стала одной из самых ярких моделей мира моды.

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    Публикация от AUBE (@aubejolicoeur)


    Небольшой ролик и фото снял фотограф Алистар Маклин, а в кадре вместе с Кайей на фоне калифорнийских пляжей позировали модели Ауб Джуликоер и Фэйт Линч.

    Джерело: Buro 24/7

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