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    Фото

    Недели моды в Шанхае: яркие фото

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    Недели моды в Шанхае: яркие фото
    vogue.ua

    Шанхайские модники в очередной раз удивляют своим демократичным отношением к образам для особого случая

    В модном мире шутят, что каждый день где-то идет Неделя моды.

    Только завершились показы дизайнеров в Будапеште, а прямо сейчас проходят в Мехико и Шанхае. Последний город сейчас активно развивается и на его Неделю моды с каждым сезоном приезжает все больше инфлюэнсеров и стритстайл-звезд.

    Местные модники при этом не отстают и демонстрируют, что отлично умеют смешивать стили, играть с многослойностью и даже панку придать фирменное азиатское звучание.

    Жители Шанхая любят наряжаться в яркие неоновые цвета, но в этом сезоне большинство ребят отдало предпочтение черному, белому и землистым цветам.

    Наряды местных модников снова были максимально демократичны и вряд ли отличают того, что они выбирают для повседневной носки.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Вещи оверсайз, множество заимствований из спортивного стиля, джинсы всех фасонов и черный цвет – основа, на которой строится стритстайл Шанхая.

    Джерело: vogue.ua

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