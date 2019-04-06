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    Фото

    Пышнотелая Мэрилин Монро: яркие фото плюс-сайз модели Стефании Феррарио

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    Пышнотелая Мэрилин Монро: яркие фото плюс-сайз модели Стефании Феррарио
    instagram.com/stefania_model

    Более фигуристую версию легендарной Мэрилин Монро напоминает эта красавица-блондинка с эффектными формами

    Австралийская 25-летняя модель Стефания Феррарио ломает стереотипы о модельной внешности, а параметры «90-60-90» считает глупыми. В личном микроблоге красавица публикует пикантные фотографии, доказывая, что она заслуживает быть моделью.

    Феррарио не устраивает, что девушек с таким телосложением, как у нее, называют моделями «плюс-сайз». По мнению австралийки, подобные ярлыки могут негативно сказываться на возможностях девушек добиваться успеха.

    Стефания Феррарио родилась в столице Австралии – городе Канберра. Сейчас она является лицом популярной линии нижнего белья в родной стране и может похвастаться сотрудничеством с другими брендами – заграничными.

    По жизни Стефания – бунтарь и очень сильная, умная девушка. Шесть лет тому назад она сбрила волосы на голове, чтобы привлечь внимание общественности к тяжелым заболеваниям и собрать на них деньги.

    По словам известной бурлеск-дивы, австралийская модель «великолепна». Об этом Дита Фон Тиз рассказала в интервью французскому телеканалу French TV, в студии которого она появилась. Феррарио посчастливилось поработать со знаменитостью, снявшись в рекламной кампании известного производителя нижнего белья.

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    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model
    instagram.com/stefania_model

    В своем аккаунте модель часто публикует личные фотографии, а также кадры с фотосессий, демонстрируя фигуру во всей красе.

    Джерело: joinfo.ua

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